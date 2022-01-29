Нападающий Александр Кокорин близок к уходу из «Фиорентины». Как сообщает журналист Николо Скира, сейчас футболист ведёт с «фиалками» переговоры о досрочном расторжении контракта.

Если такая договорённость будет достигнута, то Кокорин сможет подписать контракт с другим клубом даже после закрытия трансферного окна.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, но не смог завоевать место в составе. В текущем сезоне он провёл шесть матчей в составе флорентийской команды и не отметился результативными действиями. Соглашение экс-форварда «Зенита» истекает 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к Кокорину проявляют «Химки».