Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил победу команды в групповом турнире на чемпионате Европы-2022. Россия одержала три разгромные победы в трёх встречах: 7:1 со Словакией, 4:0 с Хорватией и 5:1 с Польшей.

«Команда работает каждый матч и каждый тайм, настроена на результат. Поэтому давайте пока обойдемся без промежуточных итогов и сделаем это, когда добьемся большого результата, — приводит слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. — А мы должны это сделать, поточу что мы очень этого хотим и давно готовы к этому».

В 1/4 финала сборная России сыграет с Грузией. Встреча пройдёт 1 февраля. случае победы россияне выйдут на победителя матча Казахстан — Украина.