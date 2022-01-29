Стали известны составы сборной Росси на смешанную и одиночную смешанную эстафеты на чемпионате Европы по биатлону.

В смешанной эстафете нашу страну представят Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Гонка пройдёт 30 января и стартует в 12:05 по московскому времени.

В тот же день состоится и одиночная смешанная эстафета (синглмикст). В ней на старт от России выйдут Антон Бабиков и Евгения Буртасова. Гонка стартует в 15:05 по Москве.

На данный момент у России победа в женской индивидуальной гонке (Евгения Буртасова), серебро в мужской индивидуалке (Антон Бабиков), мужском спринте (Никита Поршнев) и мужском пасьюте (Пётр Пащенко), а также бронза в женской индивидуальной гонке (Наталья Гербулова).