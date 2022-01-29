Сегодня, 30 января, в немецком Арбере состоится смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону.

Сборная России получила седьмой стартовый номер. От нашей команды гонку пробегут Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

Старт гонки будет дан в 12:05 по московскому времени.

Также сегодня пройдёт одиночная смешанная эстафета (синглмикст). В ней на старт от России выйдут Антон Бабиков и Евгения Буртасова. Гонка стартует в 15:05 по Москве.

На данный момент у России победа в женской индивидуальной гонке (Евгения Буртасова), серебро в мужской индивидуалке (Антон Бабиков), мужском спринте (Никита Поршнев) и мужском пасьюте (Пётр Пащенко), а также бронза в женской индивидуальной гонке (Наталья Гербулова).