Сегодня, 30 января, в немецком Арбере состоится одиночная смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону.

Сборная России получила третий стартовый номер. От нашей команды синглмикст пробегут Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Старт гонки будет дан в 15:05 по московскому времени.

Также сегодня пройдёт смешанная эстафета. В ней на старт от России выйдут Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Гонка стартует в 12:05 по Москве.

На данный момент у России победа в женской индивидуальной гонке (Евгения Буртасова), серебро в мужской индивидуалке (Антон Бабиков), мужском спринте (Никита Поршнев) и мужском пасьюте (Пётр Пащенко), а также бронза в женской индивидуальной гонке (Наталья Гербулова).