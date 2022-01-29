Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре вернулся в «Барселону», сообщает официальный сайт клуба. Каталонцы арендовали 26-летнего форварда сборной Испании до конца сезона. По данным СМИ, у них есть право выкопа игрока за 30 миллионов евро.

Адама Траоре — воспитанник «Барселоны», за которую выступал на всех юношеских уровнях. Однако в первой команде он отыграл только четыре встречи и забил один мяч. В сезоне-2015/16 Траоре перешёл в «Астон Виллу», затем выступал за «Мидлсбро», а в 2018 году перешёл в «Вулверхэмтон».

В текущем сезоне на счету Траоре 23 матча и 1 мяч во всех турнирах. С 2020 года он также провёл восемь игр за сборную Испании.