Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет клуб уже в зимнее трансферное окно, утверждает «Спорт-Экспресс». Сине-бело-голубые рассчитывают получить за 27-летнего иранца денежную компенсацию и потратят её на новичка команды Юри Алберто.

Ранее сообщалось, что 20-летний форвард «Интернасионала» обойдётся «Зениту» в 24 миллиона евро и присоединится к команде на зимнем сборе в Португалии.

Напомним, что Азмун подписал контракт с «Байером», который должен вступить в силу летом, когда истечёт его соглашение с «Зенитом». В таком случае он покинет Петербург на правах свободного агента. Ожидается, что при немедленной его продаже «Байер» заплатит около 5 миллионов евро. Кроме того, Азмун готов отказаться от части премиальных за прошлый год.

Юри Алберто провёл за «Интернасионал» 100 матчей, забил 30 мячей и отдал 6 передач. Его контракт истекает 31 июля 2025 года.