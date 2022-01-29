Один из самых успешных игроков в американский футбол Том Брэди принял решение завершить карьеру, утверждает ESPN. По данным источника, причиной стали его проблемы со здоровьем и желание проводить время с семьёй.

Том Брэди за свою карьеру выиграл семь Супербоулов, причём последний — в возрасте 43 лет в 2021 году. Пять раз, включая 2021 год, он признавался самым ценным игроком Супербоула.

С 2000 по 2019 год футболист защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс», а с 2020-го — «Тампы-Бэй Бакканирс».