На хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине могут вручить два комплекта золотых медалей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МОК.

Это произойдёт в том случае, если после полуфиналов все четыре команды, которые должны играть в финале и матче за третье место, не наберут необходимое количество хоккеистов для заявки из-за вспышек коронавируса.

В таком случае обоим участникам финала выдадут золотые медали, а тем, кто должен был разыгрывать третье место, — бронзовые.

Минимальная заявка на игру — 15 полевых игроков и два вратаря.

Если количество положительных тестов на ковид превысит норму только у одного финалиста, то его заменит победитель матча за бронзу.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Сборная России сыграет в группе с Чехией, Швейцарией и Данией.