Сборная России по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Пётр Пащенко взял медаль на ЧЕ по биатлону. Эшли Барти выиграла Australian Open. Назван капитан сборной России по хоккею на Олимпиаду. Азмун уйдёт из «Зенита» уже зимой. Самые интересные новости спорта 29 января – в дайджесте NVsport.

Малкин оформил ассист, но он не помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

В Питтсбурге (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу во встрече одержали гости по буллитам со счетом 3:2.

«Миннесота» обыграла «Рейнджерс» благодаря ассисту Капризова

В Нью-Йорке состоялась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ней «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счетом 3:2.

Овечкин не смог помочь «Вашингтону» в матче с «Далласом»

В Далласе (США) завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ней «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали гости со счетом 5:0.

Петр Пащенко завоевал серебро в пасьюте на чемпионате Европы по биатлону

В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 29 января, мужчины пробежали гонку преследования. Россиянин Петр Пащенко занял второе место (+38,1), допустив пять промахов.

Эшли Барти выиграла Australian Open

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Экс-россиянка выиграла пасьют на ЧЕ по биатлону, Куклина — пятая

Представительница Молдавии Алина Стремоус выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону. Она стартовала с четвёртого места и с четырьмя промахами вырвалась в лидеры на последней стрельбе.

В группе Тутберидзе обнаружен ковид? Хроника ситуации

В СМИ появилась информация о коронавирусе у хореографа группы Этери Тутберидзе. Подробности ситуации.

Россия одержала третью разгромную победу на ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу разгромно победила Польшу в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы — 5:1.

Стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР) назвал имя капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Им станет нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

Суд в Лозанне не пустил двух российских фристайлистов на Олимпиаду-2022

Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков не смогут принять участия в зимней Олимпиаде в Пекине.

Названы составы сборной России на микст и синглмикст на ЧЕ по биатлону

Стали известны составы сборной Росси на смешанную и одиночную смешанную эстафеты на чемпионате Европы по биатлону.

СМИ: «Зенит» продаст Азмуна в «Байер» уже зимой ради Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинет клуб уже в зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые рассчитывают получить за 27-летнего иранца денежную компенсацию и потратят её на новичка команды Юри Алберто.