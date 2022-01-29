Муж женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области, опознал её муж, сообщает «Мойка78» со ссылкой на «РИА Новости». Напомним, что 40-летняя Анна Ускова на Крещение 19 января решила искупаться в самодельной купели на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. Она с головой нырнула в воду, и течение унесло её. Муж бросился на помощь, но было уже поздно. Трагедия произошла на глазах её детей.

Тело женщины было обнаружено более чем через неделю, в километре от места трагедии и в 150 м от Рождественского моста.

Председатель Российского союза спасателей Алексей Дударев, комментируя трагедию, отметил, что в необорудованных местах принимать водные процедуры категорически не рекомендуется, а купели нельзя делать в местах с течением.