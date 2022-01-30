Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем». Информацию об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Оставшиеся полгода в сезоне-2021/22 Жиго доиграет в «Спартаке», а затем перейдет в «Марсель».

«Конец сезона-2021/2022 Сэм проведёт в Москве на правах аренды», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака». По данным портала Transfermarkt, трансфер Жиго обошелся «Марселю» в 2 млн евро.

Сейчас Самуэлю Жиго 28 лет, он перебрался в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Также игрок ранее представлял бельгийский «Кортрейк» и французский «Арль-Авиньон».

В сезоне-2021/22 Жиго сыграл за «Спартак» 16 встреч в РПЛ, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.