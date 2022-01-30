Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уступил в домашнем матче «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте «Сент-Луису» удалось открыть счёт: это сделал российский форвард Владимир Тарасенко с передач Брейдена Шенна и Джастина Фолка, реализовав большинство.

После этого шайбы забрасывали только хоккеисты «Виннипега». По разу отличились Кайл Коннор и Нейт Шмидт, а дублем отметился Пол Штясны.

Российские форварды «Сент-Луиса» Клим Костин, Иван Барбашев и Павел Бучневич провели на льду от 9 до 17 минут, но не отметились результативными действиями, оставшись с показателем полезности «0». У Владимира Тарасенко показатель полезности «-3».