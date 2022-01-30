Российский вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал о том, сколько времени в России может продлиться пятая волна распространения коронавируса.

Слова Нестерова цитирует портал РИА Новости.

По словам эксперта, может случиться такое, что население быстро провакцинируется и вирус будет задавлен, однако необходимо готовиться к худшему. «К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал – меньше 60%», — сказал вирусолог.

По мнению учёного, темпы вакцинации от коронавируса в России на данный момент недостаточные.

Вчера, 29 января, в России было обнаружено 113 122 новых случаев заражения коронавирусом (рекорд).