Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Вегас Голден Найтс» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра состоялась на стадионе «Амали Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Бретт Хауден и Уильям Каррье, за «Тампу» по шайбе забросили Росс Колтон и Кори Перри. Перевести игру в овертайм «Тампе» удалось за пару минут до конца встречи. Решающий буллит в серии реализовал форвард «Вегаса» Марк Стоун.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал в этой встрече 25 сейвов, проведя на льду почти полный матч (на 10 секунд в третьем периоде «молнии» снимали вратаря). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «+1».