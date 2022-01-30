Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новыми фотографиями с предолимпийских сборов в Красноярске.

В своем «Инстаграме» фигуристка поделилась несколькими селфи со сборов. «Хорошее начало дня. Может, потому что суббота? Хотя кого я обманываю я все равно не ощущаю тут дни недели», — написала Туктамышева.

Напомним, Елизавета Туктамышева является первой запасной в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине, поэтому присутствует на сборах в Красноярске. В основной состав по итогам чемпионата России вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, Туктамышева заняла на том турнире седьмое место (четвертое — по взрослым).