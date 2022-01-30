Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов вышел на официальную тренировку перед стартом Олимпиады в Пекине за полчаса до ее официального начала.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС с места событий.

Как стало известно СМИ, Логинов появился на трассе в 8:00 по московскому времени, за полчаса до того, как должно было начаться занятие. Других команд в это время радом ещё не было.

Ранее стало известно, что к команде смог присоединиться тренер группы Логинова Сергей Башкиров: он сдал отрицательные тесты на коронавирус после одного положительного по прилете в Пекин.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и закончатся 20 февраля. Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют в субботу, 5 февраля, состоится классическая смешанная эстафета.