На открытом чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере сегодня, 30 января, состоится классическая смешанная эстафета.

Начало гонки запланировано на 12:30 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений биатлонистов можно будет посмотреть здесь:

Сборная России получила седьмой стартовый номер. От нашей команды гонку пробегут Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

К заключительному соревновательному дню ЧЕ по биатлону в немецком Арбере сборная России подходит с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой наградой. Победу в индивидуальной гонке одержала Евгения Буртасова, серебро в индивидуальной гонке — у Антона Бабикова, серебро в спринте — у Никиты Поршнева, серебро в пасьюте — у Петра Пащенко. Бронзу в индивидуальной гонке взяла Наталья Гербулова.