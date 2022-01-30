Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов пропустили воскресную тренировку на олимпийской трассе в Пекине.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным источника, спортсменам группы Юрия Каминского на сегодня, 30 января, был предоставлен отдых. При этом на занятии присутствовали биатлонисты группы Сергея Башкирова, вошедшие в основной олимпийский состав — Максим Цветков и Александр Логинов, который начал работу еще за полчаса до начала официальной тренировки.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют в пятницу, 4 февраля — в этот день пройдёт церемония открытия. В субботу, 5 февраля, будут разыграны первые медали в биатлоне — состоится классическая смешанная эстафета.