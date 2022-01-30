Чешская фигуристка Елизавета Жук, выступающая в паре с Мартином Бидаром, высказалась об условиях противодействия коронавирусу на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В интервью «Матч ТВ» Жук отметила, что хорошо, что Олимпиаду проводят, пусть и в таком режиме.

«Без маски мы можем находиться только непосредственно во время тренировки. Например, нам никто не говорил, что мы обязаны носить маски на улице, но мы все так делаем», — отметила Жук, добавив, что улица — это фактически общественное место.

По словам спортсменки, никто ни к кому не придирается, поскольку нет повода: спортсмены несут личную ответственность за свое здоровье и каждый день сдают тесты.

Напомним, до 2019 года Елизавета Жук каталась за Россию.