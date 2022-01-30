Российский теннисист Даниил Медведев начал встречу против представителя Испании Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Игра проходит на стадионе «Род Лейвер Арена» в комплексе «Мельбурн Парк».

В полуфинале Australian Open Даниил Медведев сумел обыграть представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч занял четыре сета, спортсмены провели на корте 2,5 часа.

Рафаэль Надаль справился в полуфинале турнира с итальянцем Маттео Берреттини. Теннисисты провели на корте почти три часа и сыграли четыре сета.

Ранее Медведев и Надаль играли друг против друга четыре раза, в последний раз они пересекались в 1/2 финала Итогового турнира АТР в 2020-м. Тогда победу одержал Даниил Медведев в трех сетах.