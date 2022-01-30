Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась о том, кого она будет поддерживать на Зимней Олимпиаде в Пекине 2022.

Слова Колесниченко цитирует портал «Матч ТВ». Спортсменка подчеркнула, что в особой мере будет переживать за турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, в большей степени — за девушек-одиночниц.

«Мне кажется, что победа будет за Камилой Валиевой. Тем не менее многое может произойти. Это тоже непредсказуемый вид спорта, но каждая из наших девушек, считаю, достойна победы», — отметила Колесниченко.

Напомним, сборную России на Олимпийских играх в женском одиночном катании будут представлять три ученицы группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.