Кинотеатры Санкт-Петербурга высказали свое недовольство по поводу новых антикоронавирусных ограничений для детей.

Коллективное обращение против проверки QR-кодов и новых ограничений выступили сеть кинотеатров «Мираж Синема» вместе с Ассоциацией владельцев кинотеатров. Письмо было выпущено на сайте кинотеатра.

Новые ограничения в этом обращении называют «социально опасными», поскольку меры предосторожности затрагивают учреждения культуры, однако несовершеннолетние посещают учебные заведения и кафе. Введенные меры, по мнению автором открытого письма, ограничивают проведение семейного досуга, а также ограничивают жителей города в культурном развитии.

Также в письме сказано, что представители кинотеатров не выступают против вакцинации от коронавируса, однако не могут понять, почему их сфера терпит бОльшие убытки, чем другие.