Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выиграли Открытый чемпионат Австралии по теннису в женском парном разряде.

В финале паре Крейчикова/Синякова удалось обыграть казахстанскую теннисистку Анну Данилину и бразильянку Беатрис Хаддад Майя.

Игра завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу Крейчиковой и Синяковой, они были посеяны на турнире под первым номером. Встреча продлилась более двух часов.

В полуфинале Крейчикова и Синякова прошли пару Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Для чешских теннисисток эта победа стала первой на парном Australian Open, однако ранее они вместе трижды выигрывали Турниры Большого шлема — дважды «Ролан Гаррос» и один раз — Уимблдон.