Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о том, как общаются друг с другом лидеры российской национальной команды Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Слова Крамера цитирует финский портал Iltalehti.

«У этих спортсменов нормальное общение. Тренеры этому способствуют во всех вопросах. Связь между ними нормальная. Но иногда разговоры даются с трудом», — отметил Крамер.

Напомним, лыжники группы Крамера уже прибыли на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Церемония открытия Олимпиады назначена на 4 февраля, первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.

В лыжных гонках олимпийская соревновательная программа начнётся со скиатлона: 5 февраля гонка пройдет у женщин (15 километров), 6 февраля — у мужчин (30 километров).