Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о новом рекорде заболеваемости в стране. За последние сутки (на утро 30 января) в стране было обнаружено 121 228 новых положительных тестов на коронавирус.

Было госпитализировано 9883 человека по всей стране, выздоровело за сутки 28 944 человека. 617 человек за сутки скончалось.

Наибольшее число заболевших обнаружено в Москве: там положительные тесты сдали 24 030 человек. В Санкт-Петербурге обнаружено более 17,8 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, в Московской области — более 11,4 тысяч. Более тысячи человек было госпитализировано с коронавирусом только в одном регионе — в Москве.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов предсказал, сколько времени в России может продлиться пятая волна распространения коронавируса.