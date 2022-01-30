На открытом чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере стартовала классическая смешанная эстафета.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь. В этой гонке стартовые этапы бегут мужчины, а завершают гонку женщины.

На первом этапе за сборную России бежит Василий Томшин, на второй этап поставили Петра Пащенко. Затем эстафету передадут Ларисе Куклиной, а финишировать будет Анастасия Шевченко.

На данный момент сборная России имеет пять наград на текущем турнире. Победу в женской индивидуальной гонке одержала Евгения Буртасова, серебро в мужской индивидуальной гонке — у Антона Бабикова, серебро в мужском спринте — у Никиты Поршнева, серебро в мужском пасьюте — у Петра Пащенко. Бронзу в женской индивидуальной гонке взяла Наталья Гербулова.