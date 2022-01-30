Российский гимнаст, олимпийский чемпион в команде Артур Далалоян опубликовал заявление, которое можно трактовать как решение завершить спортивную карьеру.

В своем «Инстаграме» Далалоян отметил, что время принимать решение приходит всегда, а на двух стульях усидеть нельзя.

«Спорт подарил мне ни с чем несравнимое чувство «полёта», это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверно, пора подумать не о себе», — написал Далалоян, подчеркнув, что его смысл жизни — это семья, и именно она находится у него на первом месте.

«Хочу посвящать себя им», — заключил спортсмен.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Артур Далалоян стал олимпийским чемпионом в командном турнире вместе с Денисом Аблязиным, Никитой Нагорным и Давидом Белявским.