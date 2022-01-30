Российский теннисист Даниил Медведев сумел выиграть второй сет в поединке против испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

Игра проходит на стадионе «Род Лейвер Арена» в «Мельбурн-Парке». Счёт второго сета 7:6 в пользу Медведева, на тай-брейке россиянин победил 7:5.

По ходу партии Медведев уступал со счётом 3:5 и уже мог проиграть её, однако перевернул игру и свёл сет к тай-брейку.

Первая партия прошла спокойнее, ее Медведев выиграл со счётом 6:2. Сейчас счёт в матче 2:0, следующий третий сет может стать решающим, если его выиграет россиянин, то победит в финальной встрече.

До этого матча счёт в личном противостоянии теннисистов был 3:1 в пользу Надаля, однако последний раз они с Медведевым играли в 2020-м.