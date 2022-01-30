Стало известно о смерти советского и российского киноактера, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Он скончался в возрасте 85 лет в Москве.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Отметим, в январе Леонид Куравлев был госпитализирован с пнемонией в больницу в Коммунарке, однако по словам близких, коронавируса у него не было — тесты показывали отрицательный результат. Медики высоко оценивали шансы Куравлева на выздоровление несмотря на его тяжелое состояние, и актеру удалось победить эту болезнь.

Однако после выписки актер был переведен в хоспис, где и провел последние дни своей жизни.

На протяжении жизни Леонид Куравлев являлся болельщиком московского клуба ЦСКА.