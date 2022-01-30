Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о заявлении Артура Далалояна по поводу завершения спортивной карьеры.

Слова Родионенко цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости»

По словам Родионенко, на данный момент о завершении карьеры речи не шло в разговоре с Далалояном.

«Артур 22 числа закончил очередной сбор с командой, 29-го заехал на новый. Пока мы сидим в изоляции, сдали тесты. Вы меня очень удивили этим», — сказала тренер.

Напомним, сегодня Артур Далалоян опубликовал заявление, в котором намекнул на решение завершить спортивную карьеру. Гимнаст подчеркнул, что «на двух стульях усидеть нельзя» и семья в его жизни сейчас на первом месте, все свое время он хотел бы посвящать ей.