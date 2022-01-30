Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Спортсмены из норвежской команды преодолели дистанцию за 1 час 17 минут и 44,9 секунды. В составе сборной Норвегии бежали Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Йенни Энодд и Рагнхильд Фемстейневик.

На втором месте — сборная Германии с отставанием в 18,6 секунды финишировала сборная Германии. За команду бежали Лукас Фратцшер, Филипп Хорн, Янина Хеттих и София Шнайдер.

Бронза — у сборной Швейцарии.

Сборная России проиграла более пяти минут лидеру и заняла 5-е место. В составе российской команды бежали Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. В сумме россияне зашли на 5 штрафных кругов и использовали 21 дополнительный патрон