Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева высказалась о том, кто будет выступать в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине в мужском одиночном катании.

Слова Буцаевой цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«Сейчас еще официально не известно, кто будет катать в командном. Как я понимаю, это будет Марк Кондратюк (на обе программы)», — отметила Буцаева.

Как считает Буцаева, это решение будет принято вместе с тренером Кондратюка Светланой Соколовской, поскольку она может понимать, как Кондратюку откатать две коротких и две проивольных программы, ведь сразу после командного турнира идет личный у мужчин.

Напомним, официальный состав сборной России на командный турнир у фигуристов должен быть объявлен в ближайшее время.