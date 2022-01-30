Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может в ближайшее время переехать в итальянский чемпионат.

Как сообщает портал Tuttomercatoweb, Чалов может стать игроком «Венеции» — клуб заинтересован в услугах нападающего.

По данным источника, в «Венеции» хотят усилить нападение во время зимнего трансферного окна. Чалов не был приоритетом клуба, изначально «Венеция» хотела подписать форварда «Беневенто» Джанлуку Лападулу, однако сделка сорвалась. После этого руководство «Венеции» переключилось на вариант с нападающим из России.

Ранее СМИ сообщали о том, что ЦСКА пришло предложение по Федору Чалову от французского «Бреста». В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, на его счету 3 мяча и 5 передач.