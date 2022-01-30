Первый месяц года вышел для форварда «Зенита» Сердара Азмуна очень насыщенным. Трансферная сага, затянувшаяся еще с прошлого года продолжилась

Представляем вам хронику событий из жизни иранца за последние две недели — он успел выбрать себе новый клуб, подхватить «модную болезнь» из-за этого и привести в ярость руководство нынешнего клуба.

«Ювентус» провел очередные переговоры по Азмуну. Клуб не сходится с «Зенитом» по сумме

В середине января к Азмуну активно проявлял интерес туринский «Ювентус», однако команда никак не могла договориться с «сине-бело-голубыми» по сумме трансфера. Итальянцы планировали включить в сделку бонусы, но и это не помогло договориться.

Сердар Азмун подписывает контракт с «Байером»

После этого на арену вновь вышел «Байер», о котором говорили едва ли не с лета 2021 года. Азмун и немецкий клуб быстро договорились о личном контракте на 5 лет и было сделано официальное объявление: иранский футболист официально станет игроком «Байера» с лета 2022 года, когда у него завершится контракт с «Зенитом». Вторую половину чемпионата России Азмун отыграет за российский клуб.

СМИ: Азмун получит штраф от «Зенита» за подписание контракта с «Байером»

В то же время «Зенит» возмутило поведение Азмуна при подписании контракта с немцами: футболист никого не предупредил и покинул расположение клуба на сборах, чтобы отправиться на переговоры с «Байером». СМИ сообщали, что игрока должны оштрафовать за нарушение медицинского протокола. Официальной информации о штрафе для Азмуна не поступало, однако вряд ли его могло не быть, потому что…

Сердар Азмун получил положительный результат теста на коронавирус

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Известно, что он сдал положительный ПЦР-тест после отсутствия в расположении петербургской команды на сборе. Заразился он во время своей вылазки к представителям «Байера» или нет, доподлинно неизвестно, но факт остается фактом — футболист подвел команду.

СМИ: Альберто подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет

В это же время «Зенит» активно искал замену Азмуну и остановился на нападающем из бразильского «Интернасьонала» Юри Альберто. Футболист сначала отказывался ехать в Россию, но вроде бы переговоры пошли в положительное русло и клубы достигли договоренности о переходе бразильца летом 2022 года — как раз, когда клуб покинет Азмун.

СМИ: «Зенит» хочет ускорить трансфер Юри Альберто и подписать его зимой

Но поведение Азмуна заставило «сине-бело-голубых» ускориться. По последним данным, «Зенит» требовал ускорить трансфер Юри Альберто, чтобы получить бразильца уже зимой, а также продать Азмуна, чтобы выручить какие средства на оплату перехода форварда «Интернасьонала».

К чему все-таки придут клубы, пока неясно, но точка в этой истории пока не поставлена.