Во время финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем на корт попытался выбежать болельщик с плакатом.

Видео с инцидентом в своем «Твиттере» выложил журналист Бен Ротенберг, находящийся на «Род Лейвер Арене» в «Мельбурн Парке».

На кадрах из ролика видно, как фанат пытается выпрыгнуть на площадку с трибуны при расстоянии около трех метров. Нарушителя сразу же остановила охрана, болельщика унесли в подтрибунное помещение.

По данным журналиста Джеймса Грея, плакат болельщика был посвящён борьбе против содержания беженцев под стражей в Австралии.

Матч Надаля и Медведева продолжается, сейчас идет третий сет. По партиям счет 2:0 в пользу Медведева.