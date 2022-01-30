Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл третий сет в противостоянии с россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Игра проходит в Мельбурне на стадионе «Род Лейвер Арена». Первые две партии выиграл Медведев, однако третий сет забрал Надаль со счетом 6:4. Эта партия могла оказаться решающей и завершить матч, однако россиянин выиграть ее не смог.

Матч продолжается уже более трех часов. За всю игру Медведев подал уже 14 эйсов и сделал две двойных ошибки. У Надаля — три двойных ошибки на счету и всего одна подача навылет.

Во время игры на корт попытался выбежать болельщик, однако охрана остановила его.

Прямую трансляцию матча в России осуществляет телеканал «Евроспорт».