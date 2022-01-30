Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов ответил на вопрос, собирается ли он бежать всю олимпийскую лыжную программу на Играх в Пекине.

Слова Большунова цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только Новости».

«Не факт, что выступлю во всех гонках. Все будет зависеть от состояния и от того, в каких гонках можно будет побороться. Будем решать на месте», — сообщил лыжник.

Напомним, ранее Большунов планировал бежать все дисциплины на Олимпиаде — от спринтерских до дистанционных гонок.

Лыжные соревнования стартуют на Зимних Олимпийских играх в Пекине с 5 февраля. Тогда пройдет скиатлон на 15 километров у женщин (7,5 классикой +7,5 свободным). На следующий день состоится мужской скиатлон на 30 километров.