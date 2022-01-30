На открытом чемпионате Европы по биатлону стартовала одиночная смешанная эстафета. Эта гонка является заключительным пунктом программы соревнований в немецком Арбере.

Прямую трансляцию сингл-микста можно найти здесь.

Сборную России в этой гонке будут представлять Антон Бабиков и Евгения Буртасова. Они уже брали медали на этом турнире: Буртасова выиграла женскую индивидуальную гонку, а Бабиков стал серебряным призером мужской индивидуальной гонки.

Пока на чемпионате Европы сборная России взяла пять наград. Евгения Буртасова принесла золото в индивидуальной гонке, Наталья Гербулова — бронзу. У мужской команды — три серебра: Антон Бабиков стал вторым в «индивидуалке», Никита Поршнев — в спринте, Петр Пащенко — в гонке преследования.