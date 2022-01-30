Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков одержали победу на чемпионате Европы в немецком Арбере. Они стали первыми в одиночной смешанной эстафете.

Российская пара зашла на один штрафной круг и потратила семь дополнительных патронов на огневых рубежах. Вторыми финишировали представители Франции Лу Жанмонно и Эмильен Клод (4+10), третьими – немцы Франциска Хильдебранд и Юстуст Штрелов (3+14).

Гонка завершала соревновательную программу чемпионата Европы. Ранее в смешанной эстафете с четырьмя этапами россияне заняли только пятое место.

По итогам всех дней турнира национальная команда завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.