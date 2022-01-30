Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном турнире по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что пока не планировал завершать профессиональную карьеру. По его словам, рассуждения в социальных сетях были неправильно поняты СМИ.

Ранее он опубликовал пост в Instagram, где указал, что сделал выбор в пользу семьи.

«Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел ввиду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, впереди нас ждет много больших турниров!», – написал Далалоян в новом посте.

Напомним, на прошедших Олимпийских Играх гимнаст выступал с травмой ахилла.