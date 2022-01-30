Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, как произошел неприятный контакт со шведом Габриэлем Стегмайром во время эстафетной гонки на чемпионате Европы в Германии. По словам спортсмена, столкновение было на первом этапе.

Атлеты, участвующие в сингл-миксте, врезались в друг друга на одном из виражей.

«На первом этапе произошло столкновение, я был не прав, что не пропустил его по правилам. Но он шел по внутреннему радиусу с немцем со штрафного круга, поэтому я подумал, что они заворачивают еще на один круг», – приводит слова Бабикова Sports.ru.

Россиянин отметил, что после финиша извинился перед соперником, а тот принял их. Швед посчитал ситуацию абсолютно нормальной для гонки.

Буртасова и Бабиков одержали победу в этой одиночной смешанной эстафете с преимуществом, превышающим минуту.