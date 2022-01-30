Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Встреча продолжалась 5 часов и 28 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Ранее Надаль побеждал в финале в Мельбурне только однажды – он брал титул в 2009 году.

Новый чемпион ТБШ в решающем поединке смог оформить три эйса и допустить пять двойных ошибок. Медведев отметился 23 подачами навылет и пятью ошибками. В активе испанца – 7 из 22 реализованных брейков, у россиянина – на один меньше при таком же общем количестве.

Напомним, в случае победы Медведев мог претендовать на первое место в рейтинге WTA.