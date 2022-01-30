Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объявил дату первой тренировки российских фигуристов на Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

Спортсмены, вошедшие в заявку, выйдут на лед в столице Китая уже через несколько дней.

«Первые тренировки российских фигуристов намечены на 2 февраля», — приводит слова Когана ТАСС.

Командный турнир стартует 5 февраля, на следующий день после церемонии открытия Игр. Группы российских фигуристов проводят последние сборы перед вылетом в Красноярске, некоторые спортсмены отправятся в Пекин из Москвы.

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