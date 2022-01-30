Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун покидает петербургскую команду в зимнее трансферное окно. Клубы договорились о его досрочном переходе.

Изначально планировалось, что игрок присоединится к немецкому коллективу после окончания сезона 2021/22.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за все, Сердар!», — сообщается в заявлении пресс-службы «Зенита» в Telegram-канале.

Напомним, Азмун должен был получить штраф от клуба за подписание контракта с «Байером». Предполагалось, что для заключения соглашения он отлучался со сборов без предупреждения.