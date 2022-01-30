Пресс-служба петербургского «Зенита» представила нового нападающего Юри Алберто сразу после объявления о трансфере Сердара Азмуна. Форвард пришел в команду из «Интернасьонала», иранец досрочно уходит в «Байер».

Об изменениях в составе сообщается на официальном сайте. Контракт Алберто будет рассчитан на пять лет. Нападающий станет пятым бразильцем в составе и присоединится к коллективу на сборе в Португалии.

«Сине-бело-голубые приветствуют Юри Алберто в Петербурге и желают успехов на футбольном поле и за его пределами!», — сказано в заявлении пресс-службы.

Известно, что переход Алберто обошелся петербуржцам примерно в 20 млн евро.

Напомним, ранее «Зенит» согласовал переход Азмуна в немецкий «Байер» этой зимой.