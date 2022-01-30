Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, кто смог добиться 21-й победы на турнирах «Большого шлема». Спортсмен достиг этой отметки после триумфа в финале Australian Open-2022.

В решающей встрече он обыграл вторую ракетку мира из России Даниила Медведева. Матч продолжался 5 часов и 28 минут и завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

Надаль опередил по этому показателю серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. Ранее у каждого из трио было по 20 титулов.

Испанец проводил вторую половину прошлого сезона на реабилитации после травмы. В это время Медведев в финале US Open отобрал у Джоковича возможность побить этот рекорд.