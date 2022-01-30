Российская биатлонистка Евгения Буртасова может отправиться в Пекин на Олимпийские Игры-2022. Она, вероятно, заменит в команде Валерию Васнецову, сдавшую положительные тесты на коронавирус.

О ситуации в сборной сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

«СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Причина замены – два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии», – сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.

Напомним, Буртасова изначально попала в олимпийскую команду в качестве запасной. Сегодня, она выиграла сингл-микст на чемпионате Европы вместе с Антоном Бабиковым.