Россиянин Даниил Медведев проиграл финал турнира «Большого шлема», начиная встречу лидером. В первых двух сетах теннисист разбивал шансы Рафаэля Надаля и давал болельщикам надежду на победу.

Матч на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжался почти пять с половиной часов.

Первый сет Медведев выиграл с большим преимуществом – 6:2. Следующий забрал только на тай-брейке – 7:6 (7:5). Третья и четвертая партии остались на счету испанца с одинаковым результатом – 6:4.

В решающем сете россиянин боролся за каждый гейм, но не смог остановить Надаля на пути к рекордному 21-му титулу турниров «Большого шлема». Итоговая партия завершилась со счетом – 7:5 и общим превосходством испанца – 3:2 после пяти сетов.