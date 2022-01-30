Российская биатлонистка Валерия Васнецова отреагировала на новости о положительном тесте на коронавирус и вероятном пропуске Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Спортсменка подтвердила информацию о заболевании.

Известно, что она сдала два положительных теста и была помещена в карантинный отель.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой… Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — написала Васнецова в Stories в Instagram.

Ранее сообщалось, что биатлонистку может заменить запасная сборной Евгения Буртасова. Васнецова находится на изоляции в олимпийской деревне, а вторая спортсменка – в немецком Арбере.